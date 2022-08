Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los contribuyentes siguen solicitando su Constancia de Situación Fiscal, pese a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que no es obligatoria, dijo Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Aunque la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, sostuvo que el fisco no exigió dicho documento, en los hechos, los contribuyentes siguen tramitándolo porque muchos de ellos desconocen su régimen fiscal, explicó Grajeda.

«Con toda esta confusión y la difusión que se ha dado, muchos contribuyentes solicitan su Constancia de Situación Fiscal día a día; casi cada semana te están solicitando que les vayan aterrizando su Constancia», aseveró Grajeda en conferencia.

El régimen fiscal y el código postal son requisitos que deben conocer los contribuyentes para solicitar una factura, ya que serán obligatorios en la nueva versión 4.0 de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), entre los que están los recibos de nómina.

Estos datos se encuentran en la Constancia de Situación Fiscal, por lo que los contribuyentes siguen tramitándolo al SAT este documento.

Grajeda explicó que la autoridad ha solicitado a los contadores informar a los contribuyentes que esta constancia es obligatoria solamente si necesitan facturar, para así limitar la solicitud de dicho documento.

Por su parte, Ramiro Ávalos, presidente de Fiscal del IMCP, mencionó que con la prórroga para que la versión 4.0 sea obligatoria hasta el 1 de enero de 2023, hay más tiempo para solicitar la Constancia de Situación Fiscal.

Pero esto, en caso de que los contribuyentes no conozcan los datos que serán integrados a las nuevas facturas.

Sin embargo, mencionó que si el código postal no es un requisito indispensable para el control del pago de impuestos, sería viable eliminarlo en la nueva versión del CFDI.