Un total de 21 personas fueron detenidas durante las últimas horas en distintos puntos del municipio de Aguascalientes, como resultado del operativo “Antipandillas Pescador”, desplegado por elementos de la Policía Estatal para combatir las riñas y otras conductas que alteran el orden público.

Los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Juzgados Cívicos, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por su presunta participación en faltas administrativas.

Las acciones policiacas se concentraron en las colonias Ortega Douglas, Macías Arellano y Pericos, así como en todos los sectores del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, zonas donde se realizaron recorridos simultáneos de vigilancia.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que el operativo fue reforzado y su estrategia rediseñada para prevenir enfrentamientos entre grupos de jóvenes y otras conductas antisociales en espacios públicos.

Para ello, distintos grupos operativos de la Policía Estatal mantienen patrullajes coordinados en sectores considerados prioritarios, con la intención de detectar situaciones de riesgo e intervenir antes de que deriven en hechos delictivos.

El dispositivo permanecerá activo como parte del programa de seguridad Blindaje Aguascalientes, mediante el cual se busca reforzar la vigilancia y prevenir incidentes que afecten a los habitantes de la capital.