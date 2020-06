Para quienes aún no llega la “Nueva Normalidad” son las personas con discapacidad en Aguascalientes, que no pueden salir a la calle ni exponerse ante el riesgo latente de contraer el virus del COVID-19, reconoció el presidente del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, Jesús Iván Villaseñor Alvarado.

Dijo que desde que inició la contingencia a la fecha, dicho sector se ha visto en una situación muy complicada sobre todo en la cuestión económica porque no hay trabajo para ellos. Afirmó que una gran mayoría de las personas con discapacidad son comerciantes y por la situación de la pandemia no han podido salir a trabajar.

Por lo anterior, hizo un atento llamado a la ciudadanía en general a apoyar a este sector de la población, que está en situación de extrema vulnerabilidad con despensa y pañales y que puedan llevar sus donativos al domicilio de dicha asociación ubicada en la calle Ezequiel A. Chávez número 103 sur, en el Barrio de La Purísima entre Alameda y la Glorieta de La Purísima.