Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El personal de salud que atiende Covid-19 está exhausto, advirtió Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que los médicos y enfermeras que están en los hospitales llevan “semanas, meses y casi un año completo” trabajando jornadas extenuantes para proteger a la población y ayudarla a salir adelante.

“Les hemos llamado héroes, heroínas en múltiples ocasiones y así los seguiremos considerando; están exhaustos y exhaustas”, dijo.

“Están cumpliendo su misión, pero necesitamos todas y todos en la sociedad ayudarles reduciendo los riesgos y los contagios”.

Precisó que por eso se dio ayer el llamado urgente a la sociedad y a nombre de la comunidad médica por parte de los directivos de los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y de Ciencias Médicas y Nutrición.

“Insistimos el mensaje es el mismo que hacemos en todos los países, todos los gobiernos, seguir las medidas de prevención que hasta el momento están disponibles; la sana distancia; ventilar la casa y los sitios de trabajo; utilizar correctamente el cubrebocas cubriendo nariz y boca, particularmente en espacios cerrados”, señaló.

“Evitar reuniones y fiestas, no sólo no organizarlas, sino abstenerse y no aceptar invitaciones y llamar a la prudencia a alguien que pudiera pretender organizarlas”.

Aseguró que evitar el colapso del sistema hospitalario está en las manos de la sociedad.

Prevén comprar 20 millones de dosis de vacuna de Janssen

México prevé la adquisición de más de 20 millones de dosis de la vacuna de Covid-19 de Janssen, anunció Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Indicó que hace una semana se anunció la carta de intención de precompra por parte del País.

“Estamos ahorita trabajando respecto a un contrato definitivo con Janssen posiblemente por un número superior a 20 millones de dosis”.

Aseveró que cuando las compañías siguen el camino correcto, que consiste en acercarse a la Secretaría de Salud, se ha encontrado una confluencia muy productiva.

“Esto permite vincular la realización de investigación clínica, de ensayos clínicos de la vacuna Covid, con las oportunidades de acceso a la vacuna”.

Explicó que Janssen siguió exactamente el camino correcto al explorar qué comunidades académicas en instituciones públicas del País estaban interesadas en realizar investigación.

“Una vez que lo exploró, mandó una carta, un oficio al Secretario de Salud y le informó su intención de hacer investigación clínica en México. Lo que hizo Janssen fue muy útil porque permitió tener claridad de sus capacidades; sus intenciones y del producto que proponía.

“De una manera inusualmente expedita se logró organizar una evaluación científica a partir de un diálogo y los documentos técnicos sobre el producto mismo, es decir, la vacuna contra Covid”.

Posteriormente, dijo, el Conacyt evaluó esta vacuna y los dictamines de protocolos en los hospitales se lograron en un lapso corto y ya con eso Janssen solicitó su registro de protocolo de investigación de ensayo clínicos fase tres a Cofepris para la vacuna Covid, y el trámite fue expedito.

Y al realizar investigación clínica en México avanza parte del trabajo del expediente que se necesita para la autorización sanitaria del producto, indicó.

“Eso es conveniente para las compañías y permite como País tener un acceso facilitado. Entramos a la lista de nueve países de Janssen para la investigación clinica, mismos que entraron a una lista de prioridad de acceso”.