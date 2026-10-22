Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes rechazaron la propuesta de incremento salarial del 8% anunciada por el director general del organismo, Zoé Robledo, al considerar que no responde a sus demandas laborales y busca reducir las inconformidades sin atender las demás exigencias del movimiento.

Calificaron el ofrecimiento como “una burla” y sostuvieron que el movimiento mantendrá su exigencia de un aumento salarial del 10%, además del cumplimiento de los demás puntos incluidos en su pliego petitorio.

La propuesta contempla un ajuste del 4% al salario tabular y otro 4% a la ayuda para el pago de renta de casa habitación. Sin embargo, los inconformes señalaron que el ofrecimiento no satisface sus expectativas, pues representa apenas un incremento de 1.1 puntos porcentuales respecto a la propuesta que les habían presentado anteriormente.

Explicaron que sus demandas también incluyen inconformidades relacionadas con lo que denominan “ley mordaza”, así como con la falta de insumos necesarios para brindar atención médica. Cuestionaron que el incremento económico pueda resolver por sí solo las deficiencias que, aseguran, enfrentan los servicios de salud.

Asimismo, confirmaron que las movilizaciones continuarán mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus planteamientos.