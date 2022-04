Persisten las fallas en la Comisión Federal de Electricidad con situaciones que se viven en los cortes de energía que se registran a diario en distintos puntos del estado, por lo que el rechazo a la reforma del ejecutivo federal traerá más beneficios respecto a la pretensión de monopolizar el control en un solo ente gubernamental, el cual no tiene la capacidad, destacó el ex presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes, Eduardo Llamas Esparza.

El especialista dijo que sería una mentira decir que no hay fallas por parte de la paraestatal CFE, cuando a diario se vive, por lo que los integrantes del Colegio consideran que le trae más beneficios al pueblo de México el que se haya rechazado la reforma eléctrica del presidente López Obrador y los empresarios no deben estar preocupados, ya que por eso está la Constitución y las reformas hechas durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

A pesar de lo anterior, reconoció que se prevén algunos recursos legales por parte de las empresas que tienen inversiones en la generación de energía en México, dada la necedad del presidente López Obrador, sobre todo en cuanto a los permisos de autoabasto que se hicieron con los productores independientes, incluso antes de que entrara la reforma. “Habrá recursos legales definitivamente que deberán de interponer, pero, con toda la confianza de que si no están en una nueva reforma, como la que pensaba hacer, pues no van a poder hacer nada. Es una lástima que lo siga rechazando porque les va a poner piedritas en el camino, no se quedó contento López Obrador”.

Asimismo, afirmó que la actitud del Ejecutivo Federal puede llegar a inhibir las inversiones en materia de electricidad, luego de que a diario está en campaña con sus conferencias de prensa mañaneras, lo que ahuyenta la seguridad de las empresas, porque ya se vieron lastimadas. “Yo esperaría que los empresarios no lo vean así, que lo vean positivo, que vean que los legisladores hicieron lo propio. Yo haría un llamado a que se sientan confiados, no sólo en Aguascalientes, sino en todo el país: que hay democracia en los legisladores y que esto no le afecte al pueblo de México”.

