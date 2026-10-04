En Aguascalientes persisten los casos de maltrato, abandono y crueldad contra los animales, muchos de ellos en la impunidad, reconoció Áurea Escobedo López, presidenta de Fortaleza Animal y representante de la Confederación por los Derechos de los Animales de México (CODAM) en el estado, en el marco del Día Mundial de los Animales, que se conmemora este domingo 4 de octubre.

La activista se refirió a la reciente aprobación en el Senado de reformas relacionadas con la protección animal, las cuales, dijo, fueron modificadas tras la presión de organizaciones y activistas de todo el país. Señaló que, aunque la legislación no quedó como esperaban las organizaciones animalistas, hubo cambios importantes y ahora corresponderá armonizar las disposiciones en los ámbitos federal, estatal y municipal.

En este sentido, consideró necesario reformar la legislación local, pues, afirmó, Aguascalientes mantiene un rezago en materia de protección animal. Señaló que el abandono continúa siendo uno de los principales problemas y aclaró que no afecta únicamente a perros y gatos. Mencionó casos recientes de burros e incluso de un toro que fue abandonado en la periferia de la ciudad, donde murió.

La presidenta de Fortaleza Animal cuestionó que incluso servidores públicos incurran en actos de maltrato, pese a que están obligados a hacer cumplir las normas de protección animal. Como ejemplo, mencionó el caso del perro “Canelito”, actualmente sujeto a una denuncia.

Por otra parte, destacó las actividades de bendición de animales con motivo de San Francisco de Asís y reconoció la apertura de la Iglesia católica para recibir a mascotas y animales de granja.

Finalmente, llamó a la población a asumir la responsabilidad sobre los animales bajo su cuidado, evitar el abandono y fomentar una cultura de respeto hacia los seres sintientes.