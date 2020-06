El jefe de departamento de Prevención, Atención y Erradicación de la violencia escolar del IEA, Luis Daniel Arzola Vidales, informó que durante el ciclo lectivo 2019-2020 se registraron alrededor de diez denuncias por acoso virtual por diversos medios electrónicos, donde los estudiantes de secundaria y los padres de familia no han entendido qué es un delito de carácter federal y estatal.

Indicó que el acoso virtual es altamente frecuente en el nivel de secundaria y cuando interviene el Instituto de Educación suele denunciarse como violencia psicológica porque los estudiantes, los padres de familia e incluso los maestros desconocen las implicaciones de caer en un bullying electrónico, porque se envían imágenes o textos de carácter sexual.

Luis Daniel Arzola Vidales comentó que el IEA no tiene facultad de poder revisar los celulares de los estudiantes para conocer si incurren o no en delitos cibernéticos o acoso virtual, pero los padres de familia sí pueden hacerlo y ahí la solicitud de estar atentos de sus hijos para apoyarlos de cualquier situación y presentar las denuncias pertinentes.