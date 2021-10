Un presunto robacoches fue capturado por policías preventivos de Aguascalientes, en los momentos en que se daba a la fuga en una camioneta pick up, la cual minutos antes había robado en el fraccionamiento Fundición.

Quien ya se encuentra bajo investigación por parte de agentes del Grupo Localización de Vehículos de la PDI, es un individuo identificado como Jorge Israel, de 39 años, a quien se le relaciona con el robo de vehículos y “cristalazos”.

Su captura se llevó a cabo el miércoles a las 02:00 de la madrugada, cuando policías preventivos del Destacamento “Pocitos” que se encontraban realizando labores de vigilancia al poniente de la ciudad, específicamente sobre la avenida Guadalupe González, detectaron una camioneta Nissan pick up modelo 2003, color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes, la cual se desplazaba a exceso de velocidad.

Por tal motivo, los oficiales decidieron darle alcance y le ordenaron al conductor que detuviera la marcha, pero al percatarse de la presencia policial, el sospechoso hizo caso omiso a las indicaciones y trató de darse a la fuga, iniciándose una persecución que concluyó poco antes de llegar al cruce con la avenida Siglo XXI Poniente.

De esta forma se logró detener al conductor quien se identificó como Jorge Israel, de 39 años.

Mientras lo sometían a una revisión de rutina, los oficiales consultaron los datos de la camioneta Nissan pick up en el C-4 Municipal de Aguascalientes y se confirmó que apenas unos minutos antes, había sido robada de la calle Estaño, en el fraccionamiento Fundición.