Tres hombres fueron detenidos por policías municipales luego de que presuntamente sustrajeran mercancía de una tienda de conveniencia ubicada en la zona de las avenidas Vallarta y San Francisco de los Viveros.

La intervención comenzó cuando los uniformados circulaban por San Francisco de los Viveros y, al incorporarse a avenida Vallarta, observaron a una empleada del establecimiento pidiendo ayuda. La trabajadora señaló un Nissan March blanco, con placas de Aguascalientes, en el que presuntamente escapaban tres personas relacionadas con el robo.

Los policías fueron tras el automóvil por avenida Vallarta y posteriormente sobre la carretera a Norias de Ojocaliente. Finalmente lo interceptaron cerca de una gasolinera situada en el cruce con avenida Poliducto, en el fraccionamiento Vistas de Oriente.

Los tres ocupantes descendieron del vehículo y, durante la inspección, los oficiales localizaron dentro de una mochila negra nueve latas de atún, un envase de aceite vegetal, cuatro chocolates y dos jabones corporales. La empleada reconoció los artículos como propiedad de la tienda.

Los detenidos fueron identificados como Hiram “N”, de 37 años; Brayan “N”, de 24, y Abraham “N”, de 40.

Los tres hombres, junto con la mercancía asegurada, fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.