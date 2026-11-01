Persecución termina con detenido

Un sujeto de 38 años terminó detenido luego de intentar escapar corriendo de elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes le encontraron 34 envoltorios con una sustancia granulada, presuntamente ilícita, durante una revisión en calles del fraccionamiento Valle de los Cactus.

El detenido fue identificado como Juan “N”, quien llamó la atención de los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales cuando realizaban labores de vigilancia sobre la calle José Trinidad Vela Salas.

Según el reporte policial, el individuo caminaba en dirección contraria a la patrulla y, al percatarse de la presencia de los uniformados, cambió repentinamente de rumbo y comenzó a correr.

Los oficiales le ordenaron detenerse mediante comandos verbales y el altoparlante de la unidad, pero el hombre ignoró las indicaciones, por lo que se inició una persecución que terminó metros adelante.

Al darle alcance, los policías observaron que el sujeto mantenía oculta su mano derecha detrás de la espalda. Tras solicitarle autorización para una revisión preventiva, encontraron que sostenía una bolsa transparente con 34 envoltorios azules que contenían una sustancia granulada al tacto.

El material asegurado arrojó un peso aproximado de 15.47 gramos.

Juan fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por su probable participación en delitos contra la salud.