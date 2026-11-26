Una persecución a pie por calles del fraccionamiento Benito Palomino Dena terminó con la captura de un hombre de 54 años, a quien policías estatales le aseguraron aproximadamente 25 gramos de presunto cristal.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Guadalupano, donde elementos de la Comisaría Metropolitana realizaban labores de vigilancia cuando observaron a un individuo que, al advertir la presencia policial, echó a correr.

Los uniformados descendieron de la patrulla y fueron tras el sujeto, a quien lograron interceptar metros adelante. El hombre se identificó como Gabriel “N”.

Durante una revisión corporal, los agentes encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada con las características del cristal, cuyo peso aproximado fue de 25 gramos.

El quincuagenario fue trasladado junto con la presunta droga a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común.

En su contra se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.