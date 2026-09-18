Una persecución por el reporte de un vehículo robado terminó con dos elementos de Inteligencia de la Policía Municipal lesionados, uno de ellos de gravedad, luego de que la camioneta en la que viajaban se estrellara contra un árbol, varios señalamientos y un autobús de pasajeros sobre la carretera 45 Sur, a la altura de Nissan 2.

Los oficiales circulaban de norte a sur en una pick-up blanca y participaban en el seguimiento de un automóvil con reporte de robo cuando el conductor perdió el control, presuntamente debido al exceso de velocidad.

La camioneta dejó huellas de derrape y rodamiento sobre el pavimento antes de proyectarse hacia el camellón central, donde golpeó un árbol y varios señalamientos. La unidad continuó su trayectoria, cruzó los carriles y finalmente se estrelló contra el ángulo delantero izquierdo de un autobús de la línea Plus que cubría la ruta León-Aguascalientes.

El impacto dejó severamente dañados ambos vehículos. Uno de los policías fue reportado grave, mientras que su compañero sufrió lesiones de menor consideración.

El operador del autobús resultó ileso. De acuerdo con su relato, circulaba por el carril de alta velocidad cuando observó que la camioneta atravesó el camellón y quedó frente a su trayectoria, sin darle oportunidad de evitar la colisión.

En el autobús viajaban aproximadamente 30 pasajeros. Ninguno sufrió lesiones de consideración y solamente uno fue revisado por paramédicos.

Ambulancias, cuerpos de emergencia y elementos de distintas corporaciones acudieron para atender a los heridos y asegurar el sitio. La circulación sobre la carretera 45 Sur permaneció afectada durante aproximadamente una hora, mientras eran retiradas las unidades destrozadas.