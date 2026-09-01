La Compañía Multidisciplinaria del Feria de Aguascalientes presenta el espectáculo “Pero sigo siendo el rey”, un homenaje al compositor mexicano José Alfredo Jiménez.

Los pormenores del evento fueron dados a conocer por su director artístico, el maestro Rubén del Toro, quien visitó las instalaciones de esta casa editora para hacer extensiva la invitación al público en general, a pocos días de presentar la primera función, luego de dos meses de preparativos y ensayos de un evento que promete ser del completo agrado el público aguascalentense, ya que se hizo una selección de los doce temas más exitosos del maestro José Alfredo Jiménez, destacando por supuesto “El Rey” y “Camino de Aguascalientes”, tema compuesto especialmente a la Tierra de la Gente Buena.

Destacó también que, en dicho homenaje, el público es invitado a disfrutar de un recorrido por los éxitos del cantautor José Alfredo Jiménez, a través de la música, el teatro y la danza, apreciando la participación de más de 80 artistas en escena.

Las funciones se llevarán a cabo los domingos 6 y 27 de septiembre en el Teatro Aguascalientes, a las 12:30 horas.



Los boletos tienen un costo de $100 y $150 y están a la venta en las taquillas del teatro y/o a través de https://www.showticket.com.mx/eventperformances.asp?evet=2138

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