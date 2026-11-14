Eduardo Salazar Elizondo Agencia Reforma

MONTERREY, NL: El beneficio de acceder a cuentas bancarias congeladas por la UIF no aplica igual para todos.

El ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, de 74 años, ex panista y ahora integrante de Somos que enfrenta en prisión domiciliaria las acusaciones de huachicol fiscal, sigue sin poder acceder a sus cuentas.

Incluso, la FGR había solicitado una garantía económica alta para que continuara el proceso desde su domicilio, pero el juez que resolvió el tema no aceptó justamente por el bloqueo de cuentas que enfrenta Ruffo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).