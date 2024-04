Siempre he tenido la sensación de que hablo y escribo en chino.

Cuando digo que no voy a la Feria, por las razones de las que he hablado tanto, durante tantos años, es que no voy. Punto.

Y es que parece un tópico, como el de hablar del clima (por cierto, qué maldito calor), el de preguntar al primero que se te cruza enfrente:

-¿Qué tal de Feria? Conozco personas con las que me veo casi a diario, a muchas de las cuales veo desde hace años, que me salen con la muletilla. La respuesta es siempre la misma:

-¿Qué? Si tengo diez, once, doce, veinte años sin ir por allí. Ni siquiera sé cómo es aquello hoy en día. Como el año entrante la pregunta será la misma, pienso mandarme a hacer unas camisetas con la siguiente leyenda: “No, no voy a la Feria.

Y con este son ya 22 años de no aparecerme por allí”. La otra opción, para no andar vestido de la misma manera durante tres semanas (o tener que mandar a hacer veintitantas camisetas, que ya es mucho gasto para evitarme una pregunta), es mandar a imprimir unos folletos explicativos: un pasquín que lleve por título ‘Sabe por qué no se me pega la gana ir a la verbena’.

Por puro desahogo, luego de explicar que no voy y algunos de mis motivos, al final haré un breve artículo, cosa de dos o tres párrafos, con el título: ‘¿Y al final de cuentas, a usted qué le importa si voy o no a los festejos?’

Pero eso es solo la primera parte de esos interrogatorios, pues luego de que respondo, cada vez con menos paciencia, a la pregunta dichosa, viene la segunda:

-Pero a los toros sí vas, ¿no?

Este asunto, el de los toros es otro asunto, porque, a pesar de los tiempos que corren, a mí sí que me gustan las corridas de toros; justo por eso, porque me gustan, y mucho, es porque me aparezco por la plaza cada vez menos.

Luego de la pandemia, el primer año que se reanudaron las corridas, asistí tres veces, las mismas que hace dos años; este año, espero, iré una tarde y si acaso dos tardes, y tampoco pegando saltos de contento.

Como cada vez que me aparezco por allí veo malas caras de los dueños del cotarro, mis motivos me las guardo, aunque ya más de alguna vez las he expuesto.

Por citar una, con perdón de las ilusionadas madres de unas niñas muy monas y seguramente muy simpáticas, poner a unas niñas en el ruedo

-ya iniciado el festejo- a mover abanicos, mientras en los altavoces suena Paquito el Chocolatero, no es bailar flamenco, ni tiene nada que ver con la Tauromaquia; de hecho, no tiene que ver con nada.

Y para no abundar en otros asuntos de los que me he expresado con amplitud, pues aquí lo vamos dejando ya que, dado el caso, quiero ir este fin de semana a alguna corrida -para matarme el gusanito nada más-, y poderme pasar un rato tranquilo, sirva o no la corrida -que entiendo que aquello ha estado fatal en lo que va del serial.

Y como todavía quedan casi dos semanas de esta monserga, yo aquí dejo estos asuntos, por lo menos en esta oportunidad.

Abur.