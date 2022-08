Victoria Félix Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El cabello largo o pintado no será un impedimento para que alumnos ingresen a sus clases durante el ciclo escolar que arranca hoy, afirmó ayer la Secretaria de Educación, Sofialeticia Morales.

Esto, luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) determinara que no se puede negar el acceso a los alumnos por estos motivos, ya que se debe respetar el derecho a la educación y al desarrollo de la libre personalidad de los niños, niñas y adolescentes.

«Enmarcamos la educación en el derecho humano de los niños y niñas, y el primer derecho es respetar su apariencia», señaló ayer Morales.

«No tiene autorización ninguna directora, ningún director, a sancionar el cabello o el color, mientras tenga una apariencia limpia y ordenada, digamos, para asistir a la escuela», dijo.

Morales dijo que, en caso de que alguien no acate la orden, los alumnos y padres de familia tienen derecho a denunciarlo.

«Tenemos que ir transformando la cultura de disciplina, de una disciplina tradicional al concepto de disciplina positiva».

El 19 de agosto, la Conapred emitió un comunicado informando que del 3 de enero al 15 agosto recibió 487 quejas relacionadas con la negativa de acceso a alumnos por su apariencia física.