Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó la impunidad con la que operaron durante años organizaciones criminales en Sinaloa a la corrupción de autoridades y a la omisión de funcionarios que permitieron sus actividades.

Tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro», en Guasave, el funcionario sostuvo que los grupos delictivos lograron acumular armamento y ampliar sus operaciones gracias a la protección o inacción de autoridades, en una entidad cuyo Gobernador, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

«Pudieron actuar con impunidad, porque hubo autoridades que se dejaron corromper, y otras que, simplemente por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años», dijo.

El señalamiento de Harfuch se produce después de que, en abril de 2026, fiscales federales estadounidenses acusaron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mediante acuerdos de protección y colaboración a cambio de beneficios económicos y políticos.

Las autoridades estadounidenses solicitaron la detención y extradición del Mandatario estatal, quien se separó temporalmente del cargo el 1 de mayo, pero regresó a sus funciones el 21 de agosto. Rocha ha rechazado las acusaciones y las ha calificado de falsas.

El Gobernador también había sido señalado por Ismael «El Mayo» Zambada, quien en agosto de 2024 afirmó que fue citado a una reunión para mediar en una disputa entre Rocha y el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado el 25 de julio de ese año.

Rocha negó haber participado en ese encuentro y aseguró que se encontraba en Estados Unidos cuando ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General de la República abrió investigaciones relacionadas con la captura de Zambada, el homicidio de Cuén y las acusaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios sinaloenses y organizaciones criminales.

En la conferencia mañanera, Harfuch sostuvo que la captura de «El Chapo» Isidro permitió asegurar armamento que reflejaba el poder de fuego acumulado por la organización criminal.

«Se aseguró fuerte armamento, más adelante se darán detalles, pero es armamento que da cuenta de la capacidad de fuego que el grupo acumuló durante años de impunidad», señaló.

El Secretario aseguró que el Gobierno federal mantiene operaciones de inteligencia y despliegues permanentes en Sinaloa para detener a los responsables de la violencia y debilitar sus organizaciones, independientemente de la facción a la que pertenezcan.