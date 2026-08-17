Permiso “patito” lo lleva ante el Ministerio Público

Policías estatales detuvieron a José “N”, de 23 años, luego de que presuntamente fuera sorprendido con un permiso apócrifo para circular sin placas mientras conducía una motocicleta por el fraccionamiento El Plateado.

La intervención ocurrió sobre bulevar a Zacatecas, en el cruce con la calle Tepazalá, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia y detectaron una motocicleta Italika roja, modelo 2026, que circulaba sin matrícula.

Los uniformados marcaron el alto al conductor para efectuar una revisión preventiva. Durante la inspección, el joven presentó un permiso para circular sin placas; sin embargo, al verificar el documento, los agentes detectaron que el número de folio no aparecía registrado y que el documento carecía de las especificaciones de seguridad correspondientes.

Ante las irregularidades encontradas, José “N” fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El permiso señalado como apócrifo también quedó a disposición de la autoridad ministerial, que será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido.