Son alrededor de 200 iniciativas que están en el inventario de la legislatura local, mismas que están siendo revisadas por las distintas comisiones y si de momento no se tiene previsto convocar a alguna sesión extraordinaria, los diputados se mantienen al tanto de lo que se pudiera requerir por parte de la autoridad gubernamental estatal o bien, de algún tema en específico que surgiera en el ámbito legislativo.

Guillermo Alaniz de León, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que a todas las iniciativas presentadas ante el Pleno se les ha dado vista y siguen su curso, pero antes que replantearlas, tienen que ser revisadas y analizadas, como es el tema del Pin Parental sobre el que un grupo de legisladores presentó una iniciativa para echar abajo una reforma reciente.

Enfatizó que todos los temas a legislar son importantes y son considerados de acuerdo al trabajo que tiene cada una de las comisiones, aseguró el diputado Alaniz, en torno a la contrarreforma que se busca para el artículo 4º de la Ley Estatal de Educación, en la que se evidencia la imposición del Pin Parental, y que algunos legisladores reconocieron cometieron el error de aprobar.

Un tema que también está pendiente con meses de rezago, considerando el tiempo en que fue presentada la iniciativa, es el de la despenalización del aborto, no obstante la respuesta fue la misma y se tendrá que esperar la resolución de la Comisión en la que se revisa, “las comisiones no dejan de trabajar y las iniciativas las vamos a poner a consideración el próximo periodo de sesiones”, con la idea de darles resolución este mismo año.

Pero de momento, insistió, no hay un tema que amerite la realización de un periodo extraordinario, de ahí que en este tiempo de receso legislativo, se debe dejar que las comisiones trabajen en lo suyo para en su momento llevar las iniciativas revisadas al Pleno.

