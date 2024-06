Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Prácticas monopólicas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron confirmadas en una investigación federal que duró tres años.

En el proceso fueron detectadas acciones de una filial de CFE, Generación IV, «para incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo, o reducir la demanda que enfrentan otro u otros agentes económicos».

Así lo establece el informe preliminar de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La multa a la que se haría acreedora la empresa es de hasta por 8 por ciento de los ingresos anuales de la filial, que en 2022 fueron de 29 mil 632 millones de pesos.

El dictamen fue emitido el pasado 22 de marzo y turnado al Pleno de la Cofece para iniciar el procedimiento administrativo en el que la CFE puede ofrecer pruebas y alegatos para defenderse.

La investigación inició en octubre de 2020 contra la filial CFE Generación IV -tras la denuncia de una empresa afectada-, y terminó el 15 de diciembre de 2023.

Si el Pleno de la Cofece confirma el dictamen, será la primera vez que la CFE, bajo control del Estado mexicano, sea declarada responsable de prácticas monopólicas.

CFE Generación IV ya presentó el pasado 28 de mayo un amparo para impugnar el dictamen preliminar, pero la Jueza Especializada en Competencia Económica, Laura Gutiérrez de Velasco, lo desechó tres días después, pues sólo podrá acudir a los tribunales cuando el Pleno de la Cofece resuelva en definitiva el procedimiento.

La Cofece no ha publicado el nombre de la empresa que denunció a la CFE, pero registros del juzgado indican que el caso deriva de la «obstrucción de acceso para la terminación de obra de refuerzo del proyecto Amistad IV en la subestación Piedras Negras».

Se trata de un proyecto de generación eólica desarrollado desde 2018 en Ciudad Acuña, Coahuila, por la empresa italiana Enel Green Power, con una inversión de 260 millones de dólares, que ya contaba con un contrato de suministro asignado en una de las subastas del Cenace en el sexenio pasado.

El 5 junio de 2020, casi cuatro meses antes del inicio de la investigación de la Cofece, Enel denunció a CFE Generación IV ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), precisamente por no permitirle acceso a subestaciones, necesario para interconectar el parque eólico con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Más de dos años después, el 13 de diciembre de 2022, el Pleno de la CRE concluyó que la CFE no incurrió en alguna práctica prohibida, pero su investigación no afecta la investigación de la Cofece.

Cabe mencionar que, el pasado 8 de mayo, el Pleno de la Cofece aprobó la excusa planteada por la Comisionada Ana María Reséndiz Mora para participar en este asunto, pues su esposo fue quien ejecutó la investigación contra CFE como Director de Investigaciones de Mercado.?