Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, informó ayer que trabajan de la mano del Ministerio Público para fincar la pena máxima a los ex funcionarios del Gobierno estatal acusados de peculado y otros delitos.

De acuerdo con Carpio Sánchez, las personas vinculadas a proceso, entre quienes se encuentra Rodolfo Castro Valdez, ex Jefe de la Oficina del Ejecutivo en Sonora, podrían alcanzar hasta 16 años de cárcel y 20 años inhabilitados para cargos públicos.

«Tenemos que defender y proteger el patrimonio de los bajacalifornianos. Tenemos que demostrar con acciones contundentes y genuinas que nuestro propósito es el cumplimiento de la ley y el combatir la impunidad», señaló.

Por ello, la Fiscalía de BC dijo que busca integrar todos los elementos de prueba que ayuden a la acreditación de los delitos de uso ilícito de atribuciones y peculado.

Además del ex colaborador del Gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo, entre los procesados se encuentran Salomón Faz, Israel Clemente González y Adalberto González, a quienes se les impuso como medida cautelar la presentación periódica mensual ante el juez, mientras que Karen Postlethwaite y Marco Octavio Hilton comparecerán cuando sean requeridos por la autoridad judicial.