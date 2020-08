Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado en contra de las Asociaciones Público-Privadas (APPs), este esquema está a punto de meterse a la obra emblemática del Gobierno federal: el Tren Maya.

Se trata de la licitación del tramo 5 del Tren, el cual podría construirse mediante APP.

Este esquema consiste en que las empresas hacen la obra y luego la operan mediante pagos que hace el Gobierno de forma periódica.

El consorcio, el único que presentó propuesta, está formado por seis empresas, entre ellas BlackRock, que dirige Larry Fink, y tres filiales de Prodemex, que lleva Olegario Vásquez Aldir y que es parte del consejo asesor del Presidente.

Además, están las firmas Greenfield y Constructora de Infraestructura Nacional.

El tramo 5, denominado “Proyecto carretero Tulum-Cancún”, está fundamentado técnicamente en una Propuesta No Solicitada (PNS) presentada precisamente por BlackRock.

Después de recibir esta propuesta, Fonatur la sometió a evaluación de Hacienda y, una vez aprobada, lanzó el concurso público internacional para que la obra se desarrolle bajo una APP.

Hubo interés de 28 empresas, pero no presentaron propuestas.

La obra consiste en la modernización, rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento de la carretera federal 307, en medio de la que se construirá una vía doble por donde pasará el Tren.

También incluye la rehabilitación y operación del acceso de Playa del Carmen, al acceso de Tulum, en Quintana Roo, por un periodo de 18 años.

Es decir, todas las adecuaciones a la autopista para que en medio del espacio se coloquen las dos vías.

El consorcio propone invertir 14 mil 965 millones de pesos para ejecutar las obras para la autopista y el tren en el tramo de 121 kilómetros y, una vez terminadas, empezará a cobrar al Gobierno anualidades de 2 mil 275 millones de pesos más IVA por mantenimiento, servicios y operación de la autopista durante 18 años.

Esto equivale a por lo menos 41 mil millones de pesos durante 18 años, según datos del acta de resultados de ofertas técnicas y apertura de ofertas económicas del concurso público APP-021W3N003-E160-2020.

Será el único de los siete tramos en que está dividido el proyecto que se construirá bajo APP.

La propuesta técnica que realizaron estas empresas resultó solvente, pero este lunes el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realizará el fallo donde revelará si adjudica el contrato.

Apenas este año, el Presidente aseguró que en este proyecto no habría obras con este esquema.

Con información de Víctor Fuentes