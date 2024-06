Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Verde (PVEM) apostó por competir solo en 12 entidades para el Senado y 40 distritos para la Cámara de Diputados, y aumentó su cosecha de curules y escaños.

De acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Verde será la segunda fuerza parlamentaria en la Cámara de Diputados con 74 legisladores frente a los 40 que tenía en la actual Legislatura y que lo situaban en la cuarta posición.

En el Senado, el Verde pasará de 8 a 14 escaños, según la misma proyección de resultados.

Sin embargo, no solo tendrá más posiciones para negociar en el Congreso, sino también aumentará su presupuesto que pasará de 565 millones de pesos este año a 712 millones para 2025, de acuerdo con estimaciones basadas en resultados preliminares.

En la 66 Legislatura, que arrancará funciones el 1 de septiembre, el PVEM desplazará al PAN que contará con 72 diputaciones y al PRI que solo conseguirá 34 espacios.

El Verde llevará a San Lázaro a políticos como Manuel Velasco y Eruviel Ávila, actuales senadores, y permitirá que continúe en su curul Carlos Puente, ex dirigente nacional del partido.

Además, incluirá en su bancada a jóvenes como Julio Scherer Pareyón, hijo del ex Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer; y Alejandra Chedraui Peralta, consejera política del Verde.

En los 260 distritos en los que fue en alianza con Morena y PT, llevó mano en 71 candidaturas obteniendo el triunfo en 58 de estados como Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos y Oaxaca, entre otras entidades.

El crecimiento en San Lázaro también le representará un alza en las subvenciones, que son los fondos asignados por el Congreso para apoyos a legisladores. En ese rubro, pasarán de 93.2 millones de pesos al semestre a 172 millones al semestre.

Para la elección al Senado, el PVEM apostó por ir solo en 12 estados del País, con el objetivo de aportar a Morena escaños de primera minoría.

Con esta estrategia obtendrá 14 senadores, situándose como la cuarta fuerza parlamentaria en la Cámara alta, detrás del PAN que tendrá 22 y del PRI con 17 senadores.

El Verde se llevó la elección al Senado en San Luis Potosí con la candidatura de Ruth González, esposa del Gobernador Ricardo Gallardo, y Virginia Zúñiga, actual presidenta del DIF en esa entidad.

También lograron la primera minoría en Chiapas con Luis Armando Melgar Bravo, ex empleado de Grupo Salinas, y en Oaxaca con Laura Estrada Mauro. Y por Yucatán contarán con el escaño del ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín.