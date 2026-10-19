Jose Julio Colin Gallegos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Aunque Marcelo Ebrard pidió que lo saquen de la lista de presidenciables rumbo a 2030, integrantes de su grupo político cercano mantienen viva esa posibilidad. Al menos así lo dejó ver el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona, quien lo llamó el próximo Presidente de México durante una celebración por el cumpleaños del Secretario de Economía, a la que este no asistió.

«En este momento yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Por favor, si quieres quítame de la lista (de presidenciables). Me harías un favor, quítame, bórrame. Yo estoy en mi trabajo», dijo Ebrard el viernes pasado, al ser cuestionado por periodistas sobre la sucesión de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Días antes, con motivo del cumpleaños del funcionario, Reyes Carmona, suplente de Ebrard en el Senado, y la diputada federal María Rosete, con quien mantiene una relación política cercana desde hace casi dos décadas, se reunieron con otros integrantes de su círculo en un restaurante.

En un video publicado en Instagram por Rosete aparecen también Favio Castellanos, Hamlet Almaguer y Pedro Cotto, reunidos alrededor de un pastel mientras le cantan Las Mañanitas al Secretario.

Durante el festejo, Reyes Carmona, quien aspira a la Alcaldía de León, Guanajuato, expresó sus buenos deseos para Ebrard y lo proyectó hacia la contienda presidencial.

«Aquí estamos celebrando en compañía al mejor. Feliz cumpleaños, larguísima vida, que venga todo lo mejor hacia 2030. Ánimo», dijo el senador.

Así, mientras Ebrard insiste en que está concentrado en su trabajo al frente de la Secretaría de Economía, algunos de sus cercanos mantienen su nombre en el horizonte de la sucesión presidencial.