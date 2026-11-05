Gerardo González Aceves

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-La Suprema Corte se dispone a resolver hoy jueves la suspensión que impide por tiempo indefinido al Congreso de Nuevo León destituir al Gobernador Samuel García mediante un juicio político.

La Ministra Sara Herrerías propuso a la Corte ratificar la suspensión otorgada por su colega María Estela Ríos el pasado 13 de julio, como parte de una controversia promovida por García para impugnar el acuerdo congresional del 12 de junio que declaró procedente someterlo a un juicio político iniciado por denuncia de Morena, por supuestos actos de peculado y enriquecimiento ilícito.

De ser confirmada la suspensión, lo que sólo requiere tres votos, además de Ríos y Herrerías, el Congreso podrá seguir adelante con el procedimiento, pero sin llegar a la parte final que puede implicar la destitución del Gobernador, mientras la Corte resuelve si es constitucional el acuerdo de 12 de junio.

No hay plazo para que la Corte resuelva el fondo de la controversia.

El sexenio de García termina en octubre de 2027, por lo que la suspensión en la Corte lo protegerá la mayor parte del tiempo que le queda, sino es que todo el periodo.

Cuando concedió la suspensión, Ríos la justificó para salvaguardar el normal desarrollo de la administración estatal, amén que, en caso de ser destituido, García no podría recuperar el tiempo perdido de su mandato en caso de una posterior sentencia favorable de la Corte, ya que no tendría efectos retroactivos.