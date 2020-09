Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos agrupaciones políticas podrían convertirse hoy en partidos políticos, si así lo aprueba el Instituto Nacional Electoral (INE).

Se trata de las organizaciones México Libre, de Margarita Zavala, y de Encuentro Solidario, integrado por la estructura del desaparecido Partido Encuentro Social (PES).

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinó no entregar el registro a Redes Sociales Progresistas, del yerno de Elba Esther Gordillo; Fuerza Social por México, del dirigente sindical Pedro Haces, y Grupo Social Promotor, conformada por maestros del SNTE.

Tampoco lograron su registro Fundación Alternativa, de los ex priistas César Augusto Santiago e Isidro Pastor, y Súmate, del ex panista Manuel Espino, quienes no acreditaron los requisitos.

En sesión pública, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Claudia Zavala, argumentó que por la mañana la Unidad de Fiscalización entregó información de que la agrupación de Haces no pudo acreditar donaciones o fueron de entes prohibidos por 6 millones de pesos, además de la entrega de dádivas.

Mientras que en el caso de Redes Sociales Progresistas se afirma que no acredita 5 millones de pesos, además de que está clara la intervención de grupos gremiales. Por ejemplo, en sus asambleas 24 por ciento de presidentes de asambleas, 24 de delegados y 22 por ciento de auxiliares son del SNTE.

En la discusión, el consejero Martín Faz pidió tampoco entregar registro a Grupo Social Promotor, al considerar que era evidente la intervención del SNTE en sus reuniones.

“En el caso de las personas que siendo miembros de un sindicato y que ocuparon lugares en la organización de las asambleas, es un porcentaje muy alto”, resumió el consejero.

Hoy será analizada la propuesta en sesión del Consejo General del INE.