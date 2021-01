Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal anuló un crédito fiscal de 16.1 millones de pesos contra la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, pero dejó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la posibilidad de reabrir el procedimiento respectivo.

Por segunda semana consecutiva, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) encontró irregularidades en la actuación del SAT contra Gordillo en el sexenio pasado, cuando estuvo privada de su libertad por delitos de los que fue absuelta en 2018.

El 6 de enero, el TFJA anuló a Gordillo un crédito fiscal de 9.4 millones de pesos, por omisiones en pago del impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio de 2012, mientras que el crédito anulado ayer se refería al ejercicio de 2010.

Por 7 votos contra 4, los magistrados determinaron que la ex lideresa no pudo aportar pruebas para desvirtuar un oficio de observaciones enviado por el SAT en octubre 2015, no solo porque estaba privada de su libertad, sino porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se negó a entregarle documentos necesarios para su defensa.

“Si bien es cierto que el SNTE no tiene que llevar contabilidad, y que negó ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que tuviera en su poder documentación contable y fiscal, también lo es que la actora (Gordillo) probó que la documentación contable para su defensa sí estaba en poder del sindicato”, explicó la magistrada Nora Urby Genel.

La garantía de audiencia que el SAT otorgó a Gordillo, por tanto, no fue efectiva para que ejerciera su derecho de defensa.

“Se declara la nulidad de la resolución (del SAT) para el efecto que la autoridad, en plazo de cuatro meses, reponga el procedimiento de fiscalización, otorgando un nuevo plazo para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en el oficio de observaciones”, agregó Urby, quien presentó el proyecto con el criterio de la mayoría, pero votó en contra.