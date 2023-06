Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las evidencias de posibles actos anticipados de precampaña y campaña, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) evitó frenar el abierto proselitismo de los aspirantes presidenciales de Morena.

La Unidad Técnica de lo Contencioso del INE realizó 28 informes, basados en visitas sorpresa a los recorridos o asambleas públicas de las llamadas «corcholatas», y concluyó que existen pruebas para determinar que los seis contendientes podrían estar violando los tiempos electorales, que arrancan en noviembre.

Dichos reportes los conoció ayer la Comisión de Quejas integrada por 3 consejeros pero en una votación de 2 a 1 fueron desestimadas las evidencias.

En una semana, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña realizaron actos que son campañas electorales, no partidistas, pues emiten discursos rumbo al 2024, regalan propaganda utilitaria, se promocionan en diversas plataformas, piden la continuidad del partido en la Presidencia y emiten propuestas de Gobierno, según las consideraciones advertidas al INE.

«Esta circunstancia pone de manifiesto la posible estrategia partidista tendente a influir en la equidad de la contienda», indicaba un proyecto de acuerdo, que planteaba ordenar a Morena y los aspirantes frenar de inmediato sus recorridos y asambleas.

Sin embargo, por dos votos en contra, de los consejeros Rita López y Jorge Montaño, y un voto a favor, de la presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, se rechazó poner freno a las corcholatas morenistas.

Aunque no podían votar, a la sesión acudieron otros tres consejeros que intervinieron en favor de una decisión de dicha Comisión para sancionar lo que llamaron «simulación».

López y Montaño argumentaron que la Unidad se tomó atribuciones que no le corresponden, como investigar el fondo de la denuncia, cuando eso lo tiene que el Tribunal Electoral.

Además desacreditaron el trabajo de los técnicos del Instituto, afirmando que era apresurado, descontextualizado e incorrecto.

Zavala advirtió que hasta los maestros de ceremonias de los eventos presentan a los aspirantes como «Presidente o Presidenta».

«Esos son elementos que no podemos obviar. Es clarísimo que no son actos partidistas sino actos proselitistas. Se deben parar esos eventos porque efectivamente las reglas que están en la ley, que fue lo que reiteramos en la medida cautelar (del 16 de junio), parece que no se están cumpliendo», dijo pero no le hicieron caso.