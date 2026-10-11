Un joven de 22 años, que conducía en estado de ebriedad y en sentido contrario, protagonizó un aparatoso choque contra otro automóvil durante la madrugada de este domingo, en calles de la Zona Centro de Aguascalientes. Pese al impacto, no hubo personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:10 horas, en el cruce de las calles General Ignacio Allende y General Guadalupe Victoria.

El presunto responsable fue identificado como Johan, de 22 años, quien conducía un Nissan Versa azul, modelo 2019, sobre la calle Allende, de poniente a oriente, en dirección contraria a la permitida.

Al llegar al cruce con Guadalupe Victoria, impactó la parte frontal izquierda de su automóvil contra el costado delantero derecho de un Nissan rojo, modelo 2023, conducido por Kevin, de 33 años, quien circulaba de norte a sur por el carril derecho.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

A pesar de la colisión, ambos conductores resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.