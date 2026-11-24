Un hombre de 70 años sufrió diversos golpes luego de perder el control de su camioneta y salirse del camino cuando circulaba por la carretera estatal número 42, en el municipio de Aguascalientes.

El percance fue reportado alrededor de las 07:00 horas a través del Servicio de Emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Estatal de Carreteras hasta el kilómetro 4+700 de dicha vía.

En el sitio, los uniformados encontraron una camioneta Nissan negra, modelo 1989, con placas de circulación de Aguascalientes, cuyo conductor fue identificado como Tereso N.

Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la ambulancia AGS-029, valoraron al septuagenario y determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado hospitalario.

De acuerdo con los indicios recabados por los agentes estatales, el conductor perdió el control del volante y se desvió hacia su derecha hasta terminar fuera de la cinta asfáltica.

El accidente dejó daños materiales y golpes menores al automovilista.