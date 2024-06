Una mujer resultó lesionada cuando la camioneta que conducía se impactó contra un camión de volteo y posteriormente terminó volcándose de manera aparatosa.

El percance se registró el viernes poco antes de las 13:00 horas, en la carretera estatal No. 16, a la altura del kilómetro 27+000.

Hasta ese lugar acudieron policías estatales y una ambulancia de Cruz Roja, cuyos socorristas brindaron atención pre hospitalaria a una mujer identificada como Liliana, de 40 años, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, aunque afortunadamente no requirió ser trasladada a algún hospital.

Se estableció que la mujer conducía una camioneta Chevrolet 3500 pick up, color gris y placas de circulación del estado de Illinois, Estados Unidos. Al desplazarse por la carretera estatal No. 16 en sentido de poniente a oriente y llegar a la altura del kilómetro 27+000, Liliana perdió el control e invadió el carril de circulación contrario.

Justo en ese momento pasaba por el lugar, en sentido de oriente a poniente, un camión arenero marca International, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, que conducía Leonardo Daniel, de 31 años.

Al percatarse de lo anterior, el chofer dio un volantazo para evitar el choque frontal y aunque no logró esquivar la camioneta por completo, la maniobra evitó que ambas unidades automotrices se impactaran de frente.

A pesar de ello, la camioneta Chevrolet 3500 hizo contacto con el camión de volteo y tras salirse de la cinta asfáltica terminó volcándose sobre su toldo.