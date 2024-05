Debido a que se le ponchó una llanta cuando se desplazaba a exceso de velocidad arriba del puente vehicular que se ubica en la carretera federal No. 45 Norte y entronque con la carretera federal No. 25, el conductor de una camioneta perdió el control y se impactó por alcance contra otro vehículo que le antecedía.

A pesar de lo aparatoso del percance no hubo personas lesionadas y todo quedó en cuantiosos daños materiales.

El accidente automovilístico se registró el sábado aproximadamente a las 03:00 horas y hasta el lugar de los hechos acudieron policías preventivos de Jesús María y de la Policía Estatal, además de agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA.

Se estableció que una camioneta Chevrolet Trail Blazer, color gris y con placas de circulación del estado de Texas, Estados Unidos, se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Norte en dirección de norte a sur.

Al subir al puente vehicular que se ubica en el cruce con la carretera federal No. 25, repentinamente a la camioneta se le ponchó uno de los neumáticos, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se impactó por alcance contra un automóvil Volkswagen Vento, color negro y placas de circulación del estado de Aguascalientes.

Debido al violento golpe, el conductor de este vehículo salió proyectado contra el muro de contención y al rebotar se fue a impactar contra un árbol del camellón central y de un señalamiento vial.

Por su parte, la camioneta Chevrolet Trail Blazer avanzó más de 100 metros sin ningún control y tras bajar del puente vehicular y brincar el camellón lateral, terminó deteniéndose a la altura de la empresa Flex.