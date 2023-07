Andrea Ahedo y Bernardo Uribe Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al señor José Luis Capistran, de 63 años, los peritos le permitieron abrazar a su perro «Zeus» por última vez, antes de que fuera trasladado en una camioneta de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

«Perdí a mi hijo, a mi mejor guerrero», dijo cuando le preguntaron por su animal de compañía, con el que vivía desde hace casi tres años.

Ayer, «Zeus» evitó que Capistran fuera agredido por un sujeto que portaba un picahielo, y quien presuntamente intentó asaltarlo.

«Fue cuando mi perro se le aventó. No lo mordió, fueron solo rasguños», narró el hombre.

El sujeto huyó, pero minutos más tarde regresó armado y con otros tres hombres.

El agresor disparó en contra de «Zeus» en al menos tres ocasiones. Las lesiones provocadas le causaron la muerte.

Según Capistran, el mismo grupo de agresores había intentado ingresar a su domicilio cuatro semanas atrás.

El caso tomó relevancia cuando el Jefe de la Policía, Omar García Harfuch, tuiteó que el agresor del perro había sido detenido.

Los vecinos de la Colonia Ex Hacienda de Peralvillo describieron a «Zeus» como juguetón, cariñoso y leal, siempre vigilante de su humano.

«Era muy amable, cuidador y siempre protector, sigo sin poder creerlo. Ayer todavía venimos a jugar con él; no entiendo por qué tratan así a los animales, por eso hacemos marchas y exigimos el respeto a sus derechos, porque ellos no pueden», señaló Erika Méndez, vecina de la zona.

De acuerdo con Angélica Solís, miembro del Comité de Protectores de Animales, el proceso de denunciar los casos de maltrato animal sigue siendo complejo.

«La Brigada de Protección Animal nunca contesta, a menos de que sea un caso mediático, sólo si hacemos ruido en redes podemos lograr que se haga algo, de otra manera, es imposible. Además, la PAOT no tiene suficiente competencia para intervenir, siempre tratan de persuadir al maltratador a qué entregue al animal», indicó.

Sobre el proceso de judicialización, la activista aseguró que el reto más difícil es logrará una sentencia, ya que muchas veces se resuelve el caso con multas y las penas máximas van de 60 días a 2 años.

«Hasta que el perro está muerto es que te hacen caso, además de que ya no tienen espacio en los refugios; ya no saben cómo hacer para poder acudir a los llamados rápidamente, realmente lo tenemos que hacer prácticamente solas las organizaciones civiles», detalló.

La persona que mató a «Zeus» podría enfrentar la cárcel, expuso Mariana Boy, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

«Está tipificado como delito en el Código Penal, alcanza los seis años de prisión», indicó.

En el Código Penal local están previstas sanciones por actos de crueldad o maltrato.

Con información de Iván Sosa