Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Refinar crudo en lugar de exportarlo le está costando muy caro a Pemex.

La diferencia de exportar contra refinarlo en México sería de 17.5 dólares por barril en 2027, lo que significa que Pemex estaría perdiendo una renta potencial de 137 mil millones de pesos, de acuerdo con proyecciones de México Evalúa con base en el Paquete Económico para el próximo año.

El centro de análisis explicó que en 2025 refinar un barril dejó una renta de 26.2 dólares, mientras que exportarlo como crudo aportó 47.7 dólares.

Esta diferencia, de 21.5 dólares, arroja un costo de oportunidad de 153 mil millones de pesos.

Para 2027 y siguiendo los supuestos de los Criterios de Política Económica de Hacienda, el diferencial sería de 17.5 dólares por barril y una renta potencial de 137 mil millones de pesos anuales.

Según sus estimaciones, cada 100 mil barriles diarios de capacidad de refinación que se retiren por no cubrir su costo, y exportar el crudo que se libera, daría a Pemex unos 7.9 mil millones de pesos adicionales al año.

«Es una unidad escalable a la decisión que se quiera tomar, y es la estimación más pertinente para el corto plazo. Supone dejar de procesar barriles que valen más exportados y evitar los costos fijos de la capacidad que los procesaba.

«No implica abandonar la refinación, sino que la capacidad que permanezca cubra su costo», indicó México Evalúa en el análisis publicado ayer.

Agregó que el costo de oportunidad podría recuperarse con un mayor rendimiento de las refinerías en el País, similar al que tiene Deer Park.