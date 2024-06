Un aparatoso accidente automovilístico se registró durante la madrugada del domingo en calles del fraccionamiento Camino Real, cuando la conductora de una camioneta perdió el control y se impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales provocados fueron cuantiosos, ascendiendo a aproximadamente 150 mil pesos.

El percance ocurrió en la avenida San Gabriel, en el cruce con la avenida Ex Hacienda de las Norias, en el fraccionamiento Camino Real. Al lugar acudieron policías viales de Aguascalientes. La responsable del accidente fue una mujer identificada como Alejandra, quien conducía una camioneta Chevrolet pick-up, color blanco, con placas de circulación de la Ciudad de México.

Alejandra se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida San Gabriel y, al llegar a la altura de la avenida Ex Hacienda de las Norias, perdió el control y se proyectó hacia su lado derecho, impactándose contra dos camionetas estacionadas frente a un negocio de autos usados. Los vehículos afectados fueron una camioneta Ford Explorer, color negro, con placas de circulación del estado de Illinois, Estados Unidos, y una camioneta Ford Escort, color gris, sin placas de circulación.