Un automovilista resultó herido y requirió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, al sufrir un accidente tipo volcadura en el municipio de El Llano.

El lesionado fue identificado como Abel, de 55 años, quien resultó policontundido y con golpes en la cabeza y el tórax, motivo por el cual fue trasladado en una ambulancia del ISSEA a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María.

El accidente automovilístico se registró el sábado aproximadamente a las 14:16 horas, sobre la carretera estatal No. 68 que conduce al poblado de La Luz y entronque con la carretera estatal No. 43 que conduce a Palo Alto, municipio de El Llano.

Hasta ese lugar acudieron policías estatales y policías preventivos de El Llano, además de paramédicos del ISSEA.

Al hacer su arribo encontraron una camioneta Ford Explorer, modelo 1994, color verde y placas de circulación de Aguascalientes, la cual presentaba daños en toda su estructura, luego de haberse volcado y quedar sobre sus llantas.

Una vez que fue liberado el conductor de nombre Abel, se determinó que presentaba lesiones de consideración, motivo por el cual fue necesario su traslado a recibir atención médica especializada.

Se estableció que el accidente se originó debido al exceso de velocidad en que era conducida la camioneta Ford Explorer y que provocó que el conductor perdiera el control y se saliera de la cinta asfáltica, impactándose inicialmente contra un árbol y posteriormente dio varias volteretas.