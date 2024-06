Percance entre dos autos

En la carretera estatal No. 42 se registró un aparatoso accidente, cuando dos automóviles se impactaron y uno de ellos terminó volcándose.

Debido a que se reportaron varias personas lesionadas, de inmediato acudieron ambulancias de Cruz Roja, aunque afortunadamente ninguno de los tripulantes de los vehículos accidentados requirió ser trasladado a un hospital.

Este percance se registró sobre la carretera estatal No. 42, a la altura de la gasolinera Valero, en el municipio de Aguascalientes.

Un automóvil Nissan Versa colisionó contra un coche Chevrolet Beat, el cual por el fuerte impacto terminó volcándose de manera aparatosa.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías estatales de la División de Carreteras y socorristas de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes proporcionaron los primeros auxilios a las personas lesionadas, aunque ninguna de ellas requirió ser trasladada a algún hospital ya que sólo presentaron golpes que no ponían en riesgo la vida.