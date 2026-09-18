Un choque entre dos vehículos registrado durante la noche sobre Avenida Siglo XXI dejó como saldo un conductor lesionado, daños a un poste de alumbrado público y pérdidas materiales calculadas en aproximadamente 300 mil pesos.

El percance ocurrió cerca de las 22:00 horas, en el cruce con Avenida Calabria, a la altura del fraccionamiento Villas del Mediterráneo.

Luis, de 23 años, conducía una Nissan Kicks blanca, modelo 2018, de oriente a poniente por el carril izquierdo de Siglo XXI. Al llegar a Calabria realizó una vuelta hacia la izquierda y en ese momento la camioneta fue golpeada en el costado delantero derecho por un Chevrolet hatchback blanco.

Este último era conducido por Miguel, de 33 años, quien avanzaba en sentido contrario, también por el carril izquierdo de Avenida Siglo XXI.

La fuerza del encontronazo hizo que la Kicks girara aproximadamente 90 grados hacia la derecha y siguiera su trayectoria hacia el oriente, hasta estrellarse de frente contra un poste de alumbrado público instalado en el camellón central.

Miguel resultó lesionado y recibió atención de paramédicos, quienes determinaron trasladarlo en código amarillo a la Clínica Tercer Milenio.

Policías viales se hicieron cargo del accidente y de las diligencias correspondientes. Las dos unidades involucradas fueron retiradas con una grúa y llevadas a la pensión.