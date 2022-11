Un aparatoso choque entre una camioneta y un vehículo dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Afortunadamente, ninguno de los heridos requirió ser trasladado a algún hospital.

El accidente automovilístico se registró este sábado a las 17:55 horas, en la carretera federal No. 71 y casi entronque con la carretera estatal No. 89, que conduce al poblado Adolfo López Mateos, a la altura del municipio de Pabellón de Arteaga.

Hasta ese lugar se trasladaron Bomberos Estatales en las unidades B1 y B3, la ambulancia ECO-273 del ISSEA, personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga y agentes de la Guardia Nacional.

En el percance se vio involucrada una camioneta Nissan pick up, doble cabina, modelo 1993, color verde y con placas de circulación de Aguascalientes, que era conducida por el señor Eleuterio, de 83 años.

Asimismo, un vehículo Nissan Tsuru, modelo 2001, color rojo y matrícula de Aguascalientes, que era conducido por un joven de nombre Luis Eduardo, de 21 años.

Derivado del fuerte impacto, el señor Eleuterio resultó lesionado; mientras que del vehículo Nissan Tsuru, resultaron heridos los acompañantes del conductor, los cuales dijeron llamarse José Refugio, de 29 años, quien presentaba un trauma en la cabeza tras golpearse contra el parabrisas; además de Isabel Guadalupe, de 21 años, quien resultó policontundida.

Afortunadamente, todos ellos fueron atendidos por los paramédicos en el mismo lugar del accidente y ninguno de ellos requirió ser trasladado a algún nosocomio.