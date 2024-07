Mauricio Angel Agencia Reforma

CDMX. -Durante este verano, serán contadas las producciones colosales que lleguen a cines, pero ello no implica que la oferta sea de menor nivel.

Para muestra los estrenos del pasado fin semana: el más grande fue Mi Villano Favorito 4 (Despicable Me 4), que hasta ayer registraba una taquilla mundial de 229 millones de dólares, según el portal especializado Box Office Mojo.

Contra Gru y sus minions compiten por los espectadores otros tres estrenos: MaXXXine, con la que el director Ti West concluye su trilogía completada por X y Pearl. Su recaudación mundial es de 7.8 millones.

También llegó a cines mexicanos El Último Escape (The Great Escaper), anunciada como la última película del dos veces ganador del Óscar Michael Caine, y La Favorita del Rey (Jeanne du Barry), con Johnny Deep y Maïwenn.

Ambas ya habían sido estrenadas en otros países, pero incluso con esa ventaja sus taquillas mundiales apenas son de 10 millones y 14 millones de dólares, respectivamente.

El estreno más grande perfilado para los próximos meses es Deadpool & Wolverine, tercera entrega del personaje interpretado Ryan Reynolds, quien trae de regreso a Hugh Jackman como su emblemático personaje de los X- Men, en lo que promete ser la película clasificación R (para adultos) con el mejor debut en taquilla.

Las proyecciones de la empresa The Quorum indican que la tercera entrega de la saga fílmica recaudará entre 200 y 239 millones de dólares en su primer fin de semana, sólo en Estados Unidos, y su impacto es tal que en México no se ha anunciado otro estreno para ese día.

El récord actual para una película con esa clasificación lo tiene la primera cinta Deadpool (2016), que consiguió 132.4 millones de dólares.

Romperlo sería una bocanada de aire fresco para Marvel, cuyos estrenos han tenido taquillas discretas: The Marvels sólo consiguió 206 millones de dólares y Ant-Man y La Avispa: Quantumanía 476 millones.