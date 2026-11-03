La música ha acompañado a Pepe Aguilar durante prácticamente toda su vida, pero con el paso de los años su manera de vivirla ha cambiado. Hoy, el cantante reconoce que ha aprendido a detenerse, disfrutar lo que sucede sobre el escenario y agradecer cada proyecto que logra materializar. Esa etapa de su trayectoria llegará a Aguascalientes el próximo viernes 6 de noviembre con “Sinfónico hasta los huesos”, un espectáculo que reúne mariachi, música orquestal y elementos relacionados con el Día de Muertos.

En entrevista con Audrey Robles, de El Heraldo de Aguascalientes, el intérprete compartió detalles de esta producción, que se presentará en la Megavelaria de la Isla San Marcos, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA) y el Mariachi Zacatecano.

Aguilar explicó que, aunque anteriormente ha colaborado con agrupaciones como la Sinfónica de Minería, la Filarmónica de Los Ángeles y la Sinfónica de Houston, esta será la primera ocasión que lleve su espectáculo sinfónico a tierras hidrocálidas.

La propuesta contempla arreglos orquestales de su repertorio, sin abandonar los instrumentos y sonidos que han caracterizado su carrera.

Una historia que comenzó durante la pandemia

El origen de “Sinfónico hasta los huesos” se remonta a uno de los periodos que marcaron la vida de millones de personas: la pandemia de COVID-19.

Aguilar recordó que durante el confinamiento desarrolló “Mexicano hasta los huesos”, un proyecto audiovisual realizado en Zacatecas que nació como una reflexión sobre la muerte, las pérdidas humanas y las tradiciones mexicanas para recordar a quienes han fallecido.

Posteriormente, el concepto evolucionó hacia “Jaripeo hasta los huesos”, producción que incorporó caballos, escenografía y elementos visuales alusivos al Día de Muertos. Ahora, el cantante retoma aquella idea desde una perspectiva sinfónica.

Para Aguilar, estas producciones forman parte de una misma historia artística, construida a partir de distintas maneras de representar la cultura mexicana y su relación con la memoria.

Sin embargo, más allá de la dimensión de sus espectáculos, el intérprete reconoció que también ha cambiado la manera en que observa su propio trabajo.

“En estos últimos tiempos me detengo, observo, disfruto, veo, agradezco…”, expresó al comparar su presente con los primeros años de su trayectoria, cuando la constante actividad le impedía detenerse a valorar cada presentación.

El cantante reconoció que producir espectáculos de este formato implica inversiones, coordinación de equipos y factores que no siempre pueden controlarse. También aceptó que no todos sus proyectos han resultado como esperaba, algo que considera parte de su evolución artística.

Un anillo que mantiene vivo el recuerdo de sus padres

Uno de los momentos más personales de la conversación surgió cuando Aguilar habló sobre sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y la manera en que su presencia permanece en cada interpretación.

Para el cantante, el vínculo con ellos no se limita a las canciones que heredó o a la trayectoria familiar. Está presente en la pasión por la música que ambos le transmitieron desde la infancia.

“Todo lo que canto, este me hace sentir cerca de ellos porque estoy siempre consciente de que traigo su información genética en la sangre y de que ellos me inculcaron el amor y el gusto por lo que ahora es mi pasión.”

Aguilar relató que en sus conciertos acostumbra rendir homenaje a su padre mediante la interpretación de “Albur de amor”, una canción que, cada vez que canta, lo lleva a recordar distintos momentos de su vida familiar.

“Y ahí haz de cuenta que se me pasa una película de mis papás cada vez que estoy cantando esa canción.”

Durante la entrevista, el artista también compartió un objeto que lo acompaña y que conserva una historia familiar: el anillo de matrimonio de su madre, Flor Silvestre, quien lo portó durante 53 años.

“Este es el anillo de casada de mi madre”, expresó mientras lo mostraba.

Entonces resumió el valor emocional que tiene para él esa pieza:

“Aquí traigo el amor de los dos.”

El cantante explicó que, aunque ha construido su propia familia y trayectoria, reconoce que buena parte de su identidad artística nació de las enseñanzas de sus padres, a quienes continúa considerando una fuente de inspiración.

Tres generaciones, distintas formas de entender a México

Al hablar sobre la continuidad de la música mexicana dentro de su familia, Aguilar se distanció de la idea de que cada generación debe reproducir exactamente los pasos de la anterior.

Explicó que su padre tenía una visión tradicional de la música y las costumbres nacionales, mientras que él ha explorado la incorporación de otros elementos musicales y escénicos. Sus hijos, por su parte, desarrollan sus propias propuestas en un contexto cultural distinto.

“No, no, no, no somos clones, ni somos calcas, ni somos parte de una sola cosa.”

Para el intérprete, lo que une a las generaciones de su familia es el interés por la música mexicana, aunque cada integrante la interpreta de acuerdo con sus experiencias y su época.

“Simplemente somos adoradores de la música mexicana y de sus tradiciones y cada quien la interpreta y la presenta de la forma en que la entiende.”

Aguilar señaló que, más que pensar en la construcción de un legado, prefiere entender su trayectoria como una obra de trabajo que continúa desarrollándose.

En ese proceso, considera que las tradiciones pueden mantenerse presentes sin permanecer estáticas, pues cada generación encuentra nuevas maneras de relacionarse con ellas.

“Espero lograr conectarlos con sus sentimientos”

A pocos días de su presentación en Aguascalientes, Pepe Aguilar tiene claro qué espera provocar entre quienes asistan a “Sinfónico hasta los huesos”.

Más que ofrecer un recorrido por sus canciones, busca que la música se convierta en un espacio para recordar, emocionarse y reconocer los vínculos que acompañan la vida de cada persona.

“Espero lograr conectarlos con sus sentimientos.”

Su intención es que, en una misma noche, el público pueda transitar entre la nostalgia por quienes ya no están, el cariño hacia sus seres queridos y el sentido de pertenencia a México.

“Espero que vivan muchas emociones, Desde recordar a seres queridos que ya no están, hasta sentir tremendo amor por la pareja que tienen o por su familia, hasta sentir un orgullo que te hierva la sangre por México.”

Y concluyó con una frase que resume el propósito de esta producción:

“La idea de este concierto es hacer sentir.”

La presentación también marcará un nuevo encuentro del cantante con Aguascalientes, una ciudad que, según recordó, ha formado parte de la historia de su familia y de distintos momentos de su carrera.

“Yo a Aguascalientes la quiero mucho. Le agradezco toda la vida porque ha sido una plaza que siempre me ha recibido con los brazos abiertos y yo no tengo nada más que corresponderles, nada que hacer más que corresponderles.”

Con esa relación como antecedente, Aguilar llegará el 6 de noviembre a La Megavelaria de la Isla San Marcos, para presentar una producción que reúne distintas etapas de su trayectoria y que encuentra en el Día de Muertos una oportunidad para hablar de la vida, los recuerdos y las personas que permanecen presentes a través de la música.

Los boletos para este espectáculo están disponibles en superboletos.com