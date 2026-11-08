La nueva instalación de la Guardia Nacional, proyectada en la zona de Peñuelas, entre los límites de Aguascalientes y Jalisco, podría tener capacidad para albergar hasta 500 elementos, como parte de la estrategia de expansión territorial de esta corporación para reforzar la seguridad en los principales accesos y salidas de Aguascalientes, informó el coordinador estatal, general Isaac Aarón Jesús García.

El mando militar explicó que actualmente se encuentra en proceso la escrituración de los terrenos donde se construirán las instalaciones proyectadas en Calvillo y El Llano, por lo que se estima que este trámite jurídico concluirá en un plazo de 15 a 30 días.

Precisó que ya se cuenta con los recursos para ejecutar el proyecto y que se contempla un periodo no mayor a seis meses para concluir las instalaciones.

Señaló que la base de Peñuelas forma parte de un plan estratégico para ampliar la presencia de la Guardia Nacional en la entidad, junto con otros proyectos previstos en los municipios de El Llano y Asientos.

Explicó que el objetivo es completar el esquema de blindaje de Aguascalientes mediante la presencia coordinada de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las corporaciones municipales.

El general indicó que estas instalaciones permitirán mantener al personal cerca de los principales accesos carreteros y facilitar el apoyo y refuerzo entre corporaciones cuando se presenten situaciones que requieran su intervención en materia de seguridad.

Asimismo, recordó que actualmente ya existen instalaciones de la Guardia Nacional en otros puntos del estado, como Cosío y Jaltomate, por lo que las nuevas bases permitirán ampliar la cobertura territorial.