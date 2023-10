Pensó Britney que su familia la mataría

CDMX.- Britney Spears reveló que pensó que su familia la quería matar cuando ejercían poder sobre ella físicamente y sus decisiones, como parte de un relato que compartió en sus memorias «The Woman In Me».

«Estaba cansada y también tenía miedo. Después de que me sujetaran en una camilla, supe que podían inmovilizar mi cuerpo en cualquier momento que quisieran. Podrían haber intentado matarme, pensé. Y empecé a preguntarme si querían matarme», escribió.

Según The Hollywood Reporter, la cantante de «Baby One More Time» explicó en su libro que su padre y toda su familia la obligaron a ingresar a un hospital, debido a que en 2008 Spears solía encerrarse en el baño de la casa por las preocupaciones y miedos que sentía. (Staff/Agencia Reforma)