La diputada Nancy Gutiérrez presentó una iniciativa ante el Congreso de Aguascalientes para permitir que los recursos depositados en las administradoras de fondos para el retiro (afores) puedan utilizarse, de manera excepcional, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La propuesta plantea reformar el artículo 339 del Código Civil del Estado, a fin de facultar a los jueces para ordenar la disposición de una parte de estos ahorros cuando el deudor alimentario carezca de empleo o de bienes suficientes para cubrir la pensión alimenticia de sus hijos.

La legisladora señaló que, pese a las reformas y al endurecimiento de las sanciones, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias persiste en la entidad, que ocupa el segundo lugar nacional en deudores alimentarios, según información del Poder Judicial citada durante su intervención.

Explicó que una de las dificultades para ejecutar las sentencias judiciales se presenta cuando las personas obligadas pierden su empleo, renuncian o buscan evadir su responsabilidad, con lo que dejan a sus hijos sin los recursos necesarios para cubrir los gastos de alimentación, educación, salud y vestido.

La iniciativa establece que la disposición de los fondos para el retiro deberá realizarse mediante una orden judicial, en circunstancias excepcionales y con apego a los límites legales correspondientes.

Gutiérrez refirió que la propuesta tiene como antecedente una resolución emitida en julio de 2025 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al uso de estos recursos para garantizar el derecho a recibir alimentos de niñas y niños bajo determinadas condiciones.

Finalmente, la diputada sostuvo que la reforma busca incorporar una herramienta jurídica adicional para hacer efectivas las sentencias en materia alimentaria y evitar que la falta de empleo formal impida el cumplimiento de estas obligaciones.