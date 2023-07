Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de naufragar tres meses, el marinero australiano Timothy Lyndsay Shaddock volvió a pisar tierra firme en el puerto de Manzanillo, Colima.

De un brinco, bajó ayer del buque que fue su salvación, luego de ser encontrado a más de mil 200 millas de la tierra, unos mil 931.2 kilómetros, una distancia que equivale de la Ciudad de México a la frontera con EU.

La semana pasada, un barco atunero halló a la deriva a Timothy y a su perrita «Bella» en el catamarán «Aloha Toa», que del maorí, lengua de una etnia polinésica, se traduce como «Hola Héroe».

«Bella» y el marinero de 54 años salieron en abril pasado de La Paz, Baja California, rumbo a La Polinesia francesa, pero en el camino una tormenta dañó sus equipos electrónicos, por lo que no pudieron pedir ayuda.

El extranjero contó que hubo momentos en los que pensó que no sobrevivirían.

«Estuvimos bastante mal por un tiempo, teníamos muchísima hambre.

«Es grande el Pacífico, pensé que no iba a lograr sobrevivir, de tal manera que sólo puedo agradecer (…) estoy vivo», señaló.

Contó que se sintió como el actor Tom Hanks en la película «Náufrago».

«(Pero) a diferencia de él, yo estaba en mi barco, esa fue mi casa», consideró.

Sonriente, señaló que, pese a todo, fue una vivencia extraordinaria.

El australiano se sintió agradecido de tener a «Bella» como compañía. Contó que aunque intentó darla en adopción, ella se aferró a él.

La tripulación del buque «María Delia» de la empresa Grupo Marítimo Industrial (Grupomar) le brindó agua, alimentos y medicinas por lo que el hombre, que fue encontrado con síntomas de deshidratación e insolación, lució recuperado.

¿Volvería al mar?, le preguntaron.

«Absolutamente sí, amo el océano (…) lo que no sé es que si me voy a adentrar tanto».

Sus planes inmediatos son permanecer en el país.

«Pronto volveré a mi país y buscaré a mi familia. Estaré aquí un tiempo y luego regresaré a casa», añadió.

El Instituto Nacional de Migración regularizó su estancia temporal en México, pues sus documentos migratorios perdieron vigencia en 2020.