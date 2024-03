El titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Aguascalientes, Gilberto Adrián Esparza Blas, anunció que, hasta la fecha, la institución ha brindado más de 370 atenciones este año, resaltando el compromiso de ofrecer servicios de asesoría y representación legal a los contribuyentes de la región. Esparza Blas explicó que los servicios cubren una amplia gama de áreas, incluyendo solicitudes de devolución, trámites retrasados, multas y cuestiones vinculadas con las facultades de comprobación. «La asesoría constituye el primer nivel de atención, a partir del cual podemos dirigir a los contribuyentes hacia otros servicios, según sus necesidades específicas», indicó.

Subrayó la relevancia de proporcionar una atención integral y personalizada, ajustándose a las particularidades de cada contribuyente. Respecto a los horarios de servicio, informó que la Prodecon opera de 9 a.m. a 3 p.m., de lunes a viernes, ofreciendo atención por cita desde el 1 de febrero. Adicionalmente, anunció que en abril la institución ampliará sus horarios de atención a 9 a.m. a 5 p.m. y operará todos los sábados de 9 a.m. a 3 p.m.

Para concluir, Esparza Blas resaltó la importancia de comunicar a la comunidad que pueden agendar citas de manera eficiente y simple a través del sitio web de la institución, facilitando el acceso a sus servicios de asesoría y representación legal.