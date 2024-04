Alejandro León Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis Luege, ex titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la posible fuente de contaminación en el agua que reciben vecinos de la Alcaldía Benito Juárez podría venir de un agrietamiento.

En una conferencia que dio junto con el Alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, y con Mariana Rodríguez, encargada de despacho de Álvaro Obregón, mencionó que cuenta con información oficial que lo llevó a realizar la hipótesis.

«De acuerdo con la información técnica que solicitamos, tenemos la seguridad de que se trata de un tipo de diésel, eso es lo que dicen los propios técnicos de Pemex, porque Pemex ya sacó la muestra y ya revisó.

«Ya sabemos, lo que es muy grave, que la contaminación está en el acuífero y también sabemos que es producto de un agrietamiento provocado por una falla geológica; micro sismos, las obras de la Línea 12 del Metro, no se sabe exactamente», dijo Luege.

El ex titular de Conagua aseveró que la mencionada versión la tiene el Gobierno de la Ciudad de México, pero consideró que ha decidido ocultarla.

«Sobrepasa la capacidad de Sacmex (Sistema de Aguas de la CDMX) la contaminación del acuífero, es un asunto de aguas nacionales, es un asunto de la Conagua, ¿dónde está la Conagua?, ¿dónde está la Profepa?, ¿dónde está la Cofepris? «(…) No vemos ninguna atención, ningún cuidado de atender directamente este problema», denunció.

Mata cuestionó que el Gobierno de la Ciudad de México no haya respondido a oficios que le han entregado para tener coordinación y diálogo con los habitantes afectados.

«Queremos hacer responsable a Martí Batres en materia de salud de los vecinos de Benito Juárez y de Álvaro Obregón, ante la reiterada negativa de trabajar en coordinación con las alcaldías», señaló.

Rodríguez pidió a autoridades capitalinas dar a conocer el contaminante, así como los resultados de laboratorio.