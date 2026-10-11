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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pemex adjudicó directamente sus contratos de servicios de salud de segundo nivel a una empresa creada al inicio del sexenio pasado, que se ha convertido en una de las dominantes del sector en los últimos años.

Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, Atlantis Operadora de Servicios de Salud obtuvo seis contratos hasta por mil 945 millones de pesos, que fueron adjudicados luego de que, dos semanas antes, Pemex declaró desiertas casi todas las partidas de las licitaciones respectivas.

En esas licitaciones, Atlantis había ganado contratos para algunas partidas por sólo 50.8 millones de pesos, porque sus ofertas solo fueron consideradas viables para el servicio de medicina general.

Atlantis Operadora de Servicios de Salud está vinculada a Luis Guillermo Nieto Vera, quien aparece como socio principal de la compañía; y a Mario Eduardo Vilchis Guerrero, quien funge como apoderado legal, de acuerdo con contratos públicos de servicios de salud.

Unos días después, aparentemente los problemas quedaron arreglados, y Pemex le dio los contratos para todos los demás servicios hasta el cierre de 2027, que incluyen urgencias y hospitalización, laboratorio, radiología, especialidades y hemodiálisis.

En abril pasado, Pemex había declarado desiertas en su totalidad las mismas licitaciones, ya sea por falta de ofertas, o de solvencia técnica de los interesados. En esa ocasión, Atlantis solo cotizó para los servicios en la región centro del país, pero no obtuvo el contrato.

También por no encontrar proveedores en licitaciones, el 2 de octubre Pemex adjudicó directamente contratos hasta por mil 794 millones de pesos para surtir medicamentos a Farmacias Pitic y Farmacias El Fénix.

La recontrata Nafin

Desde 2023, Atlantis ha ganado contratos por al menos 9 mil 239 millones de pesos, entre ellos dos hasta por 2 mil 903 millones –en consorcio con dos empresas– para el servicio de salud de empleados de Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), que fue rescindido en octubre de ese año por múltiples irregularidades.

Pese a dicho antecedente, en abril pasado Atlantis, ya sin asociadas, volvió a ganar los contratos de Nafin y Bancomext, ahora hasta por 2 mil 785 millones de pesos durante 25 meses, pues cotizó 290 mensuales por cada uno de los 5 mil 600 derechohabientes, mientras que en 2023 pidió 300 pesos.

Ninguna otra empresa cotizó menos de 462 pesos mensuales. Mediproses, la firma que se hizo cargo del servicio luego de la rescisión de 2023, planteó un pago mensual de 520 pesos.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) como liquidador de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Banobras, el IMSS y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son otras dependencias que han contratado a Atlantis en los últimos años.

Creada en diciembre de 2018 por Guillermo Nieto Vera y Eduardo Vilchis Guerrero, la empresa, al igual que otras del sector, es una intermediaria que conecta a las dependencias con hospitales privados, farmacias, laboratorios y otros proveedores, para que atiendan a empleados activos y jubilados que gozan de este beneficio.