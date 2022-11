Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de mil gasolineras podrían quedar en el limbo para regularizarse en trámites ambientales, lo que las pondría en riesgo de ser clausuradas por incumplimiento.

Alicia Zazueta, directora general de eServices, explicó que como parte del censo que lanzó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), se establecieron cinco supuestos para regularizar a permisionarios en 2023.

Sin embargo, más de mil gasolineras fueron instaladas antes de 1988, cuando todavía no existía la obligación de una regularización ambiental y por tanto carecen de de documentos relacionados que les permitirían regularizarse.

«Las que no tienen nada son aquellas que iniciaron (operación) antes de la legislación ambiental, porque no había con quien acercarse, el 1 de marzo de 1988 inicia la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en México y de ahí se va por todas las entidades, pero muchas estaciones de servicio son antes de la legislación ambiental y no tienen nada.

«En ese sentido se va a tener que ver una apertura por parte de la ASEA para saber cómo se va a regularizar ese tema porque sí hay estaciones previas a la legislación; son por lo menos unas mil estaciones y es imposible tener algo porque en su momento no se tenía una obligación o una norma», comentó.

Adicionalmente, de las más de 13 mil gasolineras que operan en el País, se estima que otras 4 mil incumplen con la regulación ambiental, pero ellas sí entran en los supuestos de la Agencia para ordenarse.

Cuando se anunció el lanzamiento del censo por parte de la Asea, se había dicho que no se realizarían clausuras de instalaciones, sin embargo, sí se han presentado casos en las últimas semanas.

«Vemos una buena intención por parte de la ASEA de pretender regularizar a más de 4 mil estaciones de servicio que entran en uno de los cinco supuestos que establece el documento.

«Comentó la ASEA que no se iban a ejecutar cierres, pero eso va a ser hasta que se entre a un programa de regularización porque actualmente solo es un conteo y levantamiento de información para emitir las reglas y participar en programa el año entrante; ahorita no hay ningún programa vigente», expuso Zazueta.